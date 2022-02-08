Всем привет! Ищу графического дизайнера для создания простого минималистичного меню напитков (1 страница) для печати. Есть брендбук. Заказ срочный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
8 заданий по типографике в Adobe Photoschop / Illustrator
https://drive.google.com/drive/folders/1vpQ9eEtqxqAQTx4cwc5Mjb_caF-Xl5Os?usp=sharing
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