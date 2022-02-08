8 заданий по Типографике

$18
Верстка полиграфииЗакрыт1 заявка43 просмотра
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8 заданий по типографике в Adobe Photoschop / Illustrator 

https://drive.google.com/drive/folders/1vpQ9eEtqxqAQTx4cwc5Mjb_caF-Xl5Os?usp=sharing

2 года назад
Jskqkq
Даяна 
26 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
7 месяцев назад