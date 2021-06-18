Адаптация макета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки372 просмотра

Задача

адаптировать макет готовый, просто прописать даты другие: с 22.06 по 01.07. Остальное неизменно

Макет исходник предоставлю

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Formart
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$2
1 день
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Заявки фрилансеров

Владимир
 
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Formart
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад