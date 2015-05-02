Альбом-планшет для монет

Добрый день, Мария! Хочу предложить Вам интересный проект. Он будет заключаться в следующем. Нам необходимо разработать дизайн четырех альбомов-планшетов для монет, которые будут разделяться на четыре временных периода. Но самое важное, для них нужно разработать единый стиль. Если Вы заинтересованы, то я могу скинуть более подробное описание работы.