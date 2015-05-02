Альбом-планшет для монет

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрытнет заявок105 просмотров

Добрый день, Мария! Хочу предложить Вам интересный проект. Он будет заключаться в следующем. Нам необходимо разработать дизайн четырех альбомов-планшетов для монет, которые будут разделяться на четыре временных периода. Но самое важное, для них нужно разработать единый стиль. Если Вы заинтересованы, то я могу скинуть более подробное описание работы.

10 лет назад
kisslinka
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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