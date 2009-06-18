Требуется верстка маленького буклета, сложенный вдвое лист А4. Печать в цифровой типографии. Оформление в том же стиле, как на сайте http://moselitestroy.ru/

Исходные картинки оформления сайта отсутствуют, то есть зелень, домик, высотку придется подбирать из своих клипартов, логотип отрисовать заново (точное соответствие не требуется: фирменный стиль не разрабатывался, лого - образовался случайно при разработке сайта).

Заказчик в Ворде изобразил, что он примерно хочет (см. вложение), за исключением оформления страниц (то, что по образцу сайта). Фотографии для внутренних страниц в приличном качестве есть.

Срок - дней десять, точно будем назначать, когда сговоримся.

Хочу услышать предложения по цене.

Ну и, вероятно, будут профессиональные полиграфические вопросы...