Сделать диз. односторонней визитки и флаера 15*20 тематика детская одежда www.tdvasilek.ru в стиле сайта
Буклет-меню.
Нужно сделать буклет, предыдущая версия в аттаче. (есть её исходники)
Сейчас добавляется 40 наименований и изменяется формат (больше фотки, меньше пустого места, примерная раскладка в аттаче, но нужно что-бы дизайнер думал как лучше скомпоновать, в зависимости от формата фото, размера описания и т.п.)
Пишите в скайп ghz_ghz
Срок - превью для правок до 20 по мск четверг. После предоставления отчета по правкам сутки на окончательный вариант на печать.
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