Буклет-меню.

Нужно сделать буклет, предыдущая версия в аттаче. (есть её исходники)

Сейчас добавляется 40 наименований и изменяется формат (больше фотки, меньше пустого места, примерная раскладка в аттаче, но нужно что-бы дизайнер думал как лучше скомпоновать, в зависимости от формата фото, размера описания и т.п.)

Пишите в скайп ghz_ghz

Срок - превью для правок до 20 по мск четверг. После предоставления отчета по правкам сутки на окончательный вариант на печать.