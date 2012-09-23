Буклет-меню.

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки105 просмотров

Нужно сделать буклет, предыдущая версия в аттаче. (есть её исходники)

Сейчас добавляется 40 наименований и изменяется формат (больше фотки, меньше пустого места, примерная раскладка в аттаче, но нужно что-бы дизайнер думал как лучше скомпоновать, в зависимости от формата фото, размера описания и т.п.)

Пишите в скайп ghz_ghz

Срок - превью для правок до 20 по мск четверг. После предоставления отчета по правкам сутки на окончательный вариант на печать.

13 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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