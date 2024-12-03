Только для специалистов с опытом вёрстки под амазон.

(желательны ссылки на выставленные на амазоне книги)



Вёрстка книги-раскраски, KDP Amazon, PDF - Paperback, под формат 8,5 х 11, из расчёта 60 листов (оборотная сторона раскрасок пустая/принт).



Необходимо:



1. Верстка обложки:

- лицевая/оборотная стороны, цвета под печать, рамки под коды амазона и т.п.)

+ дополнительно: шаблон со всеми разметками, с возможностью редактирования в фотошопе и/или иллюстраторе.



2. Верстка страниц раскраски (первые 5 раскрасок):

- то есть, при необходимости отформатировать и посоветовать проги и установки для необходимой обработки страниц, может быть рамки какие-то красивые на страницах установить).

+ дополнительно: шаблон со всеми разметками, с возможностью редактирования в фотошопе и/или иллюстраторе.

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По исполнению данного задания возможен заказ на А+ контент книги-раскраски.

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