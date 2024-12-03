Создание полиграфического материала о бананах, включая информацию о происхождении, видах и пользе для здоровья. Примеры кулинарных блюд и интересные факты. Дизайн с использованием желтых и зеленых оттенков, тропические элементы. Приложите фотографии бананов и блюд.
Coloring book
Только для специалистов с опытом вёрстки под амазон.
(желательны ссылки на выставленные на амазоне книги)
Вёрстка книги-раскраски, KDP Amazon, PDF - Paperback, под формат 8,5 х 11, из расчёта 60 листов (оборотная сторона раскрасок пустая/принт).
Необходимо:
1. Верстка обложки:
- лицевая/оборотная стороны, цвета под печать, рамки под коды амазона и т.п.)
+ дополнительно: шаблон со всеми разметками, с возможностью редактирования в фотошопе и/или иллюстраторе.
2. Верстка страниц раскраски (первые 5 раскрасок):
- то есть, при необходимости отформатировать и посоветовать проги и установки для необходимой обработки страниц, может быть рамки какие-то красивые на страницах установить).
+ дополнительно: шаблон со всеми разметками, с возможностью редактирования в фотошопе и/или иллюстраторе.
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По исполнению данного задания возможен заказ на А+ контент книги-раскраски.
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Заявки фрилансеров
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