Дизайн 4-х визиток и логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок188 просмотров

Требуется дизайн для полиграфии

14 лет назад
sharmelles
Екатерина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
$100
1 день
Работа выполнена в срок. были незначительные правки, но всё очень оперативно. Рекомендую.
Выполняю второй проект для Екатерины,только положительные эмоции. Моё уважение и рекомендации.

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Упаковка снеков из лосося и редизайн логотипа

    $100

    Необходимо сделать дизайн упаковки для копчено-вяленой лососи. Товар дорогой и относится к продуктам премиум класса, поэтому и упаковка нужна дорогая, планируем сделать с матовой ламинацией на темном фоне. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дорисовать орнамент.

    $50

    Доброго времени суток. Требуется завершить работу по созданию текстуры из фотографии. Нужно состыковать элементы орнамента, подретушировать. Имеющееся полотно необходимо продолжить (копированием) горизонтально и вертикально минимум в два раза, при уменьшении 25% не должно быть видно ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Буклет

    Нужно сделать дизайн буклета стоматологической клиники . Три варианта для выбора. От вас - картинки и ваша фантазия. Буклет должен бросаться в глаза. СРОЧНО!

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макет еврофлаера и календарика

    $50

    Необходимо разработать два макета: Двухсторонний макет еврофлаера (210х100) формат PSD (TIFF), выпуск по 2 мм Двухсторонний макет календарика (106х76) формат PSD (TIFF) Тексты, логотип ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн наклейки на автомобиль

    $50

    Наша компания занимается ремонтом и тюнингом внедорожников. Сайт компании www.mpp4x4.ru. Мы часто выступаем спонсорами тех или иных внедорожных мероприятий - соревнования, ориентирования, фестивали и т.д. Участники этих мероприятий обязаны наклеивать спонсорские рекламные наклейки на свои ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад