Дизайн 4-х визиток и логотип

Доброго времени суток. Требуется завершить работу по созданию текстуры из фотографии. Нужно состыковать элементы орнамента, подретушировать. Имеющееся полотно необходимо продолжить (копированием) горизонтально и вертикально минимум в два раза, при уменьшении 25% не должно быть видно ...