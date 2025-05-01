Ищем дизайнера для оформления двух чек-листов. Информация уже собрана, требуется дизайн в бордовых оттенках. Каждый чек-лист состоит из 10-12 страниц текста, в итоге получится около 40-50 страниц готового материала. Присылайте свои работы и цены в личные сообщения.