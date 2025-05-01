Дизайн чек-листов

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  2. Верстка полиграфии
Открыт2 заявки20 просмотров

Ищем дизайнера для оформления двух чек-листов. Информация уже собрана, требуется дизайн в бордовых оттенках. Каждый чек-лист состоит из 10-12 страниц текста, в итоге получится около 40-50 страниц готового материала. Присылайте свои работы и цены в личные сообщения.

день назад
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Заявки фрилансеров

Евгени
 
31 год
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Владислав
 
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26 минут назад
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