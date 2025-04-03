Дизайн гайда в PDF-формате

Ищу дизайнера для разработки и визуализации дизайна гайда в PDF-формате. Объем - около 30-50 страниц. Текст, картинки и примеры будут предоставлены. Дизайн и визуализация - задача исполнителя. При положительном отклике на портфолио возможно создание тестового слайда с оплатой.