Требуется дизайнер для разработки красивого каталога в формате PDF. Необходимо учитывать все технические требования и пожелания к дизайну. Важно создать привлекательный и функциональный продукт для полиграфии.
Дизайн гриль-меню
Необходимо сделать дизайн для гриль меню. Размер 30×40 см.
Примерный стиль прикрепила. Должны быть яркие и сочные фотографии
Нужно сделать в технических нормах типографии "колибри"
Финальный макет нужно в файле Adobe illustrator.
Подробности в личке
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