Дизайн гриль-меню

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Открыт14 заявок78 просмотров

Необходимо сделать дизайн для гриль меню. Размер 30×40 см.

Примерный стиль прикрепила. Должны быть яркие и сочные фотографии

Нужно сделать в технических нормах типографии "колибри"

Финальный макет нужно в файле Adobe illustrator.

Подробности в личке

Adobe IllustratorДизайн листовокДизайн рекламных материаловОбработка фотографий
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