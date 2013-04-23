Дизайн и допечатная подготовка рекламной листовки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо подготовить дизайн рекламной листовки, формат А6. ТЗ по запросу.

12 лет назад
PolarMan
Флай 
53 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$20
2 дня
Отработали на отлично! Современный стиль, схватывает идею на лету, адекватные цены и соблюдение сроков-что еще нужно для комфортной работы? Будем работать еще!:)
Как всегда все отлично!) Буду рада сотрудничеству

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад