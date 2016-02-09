Дизайн и верстка прайс-листа А4

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок222 просмотра

Требуется сделать дизайн прайс-листа, на некоторые позиции есть изображения. Должна присутствовать возможность редактировать прайс. Формат А4. Около 12 листов

9 лет назад
sk_company
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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