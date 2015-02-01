Дизайн календаря и презентационной папки

Господа дизайнеры, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ!!!!

нужен дизайн календаря трио и презент.папки в едином стиле.

Компания занимается бункеровкой (заправка судов на рейде). В реале это выглядит так: маленький кораблик (бункеровщик) заправляет огромные суда (сухогрузы, танкеры, лайнеры). Т.е., что-то маленькое обеспечивает движение чего-то большого.

Реализация не подразумевает использования клипартов. Требуется графика - ручная, планшетная, векторная.

Образ должен быть позитивным - никаких туч, штормов и тому подобного. Светлый фон, "мужской" стиль.

Можно использовать изображение судов, но не обязательно.

Стилистика, которая нравится, во вложении.

Послание к зрителю (это не слоган, не путать!!!): Нефть чистыми руками.

Работа содержит: 5 эскизов, из них один утверждается и дорабатывается; окончательный макет шапки календаря с подложками и стандартной календарной сеткой; обложку папки и мастер-страницу внутреннего разворота.

В понедельник, 7 декабря, утром мне нужны первые эскизы. Связь со мной держать постоянно, по скайпу, мылу или телефону.

10 декабря сдаем проект.

Предложения без сроков и бюджета не рассматриваются!!!!