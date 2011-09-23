Дизайн каталога продукции

Нарисовать каталог продукции.

Фото и описания все имеются.

сайт http://www.estetwood.ru , есть исходники дизайна сайта.

Опираясь на существующий фирменный стиль нарисовать каталог продукции на печать.

Каким должен быть каталог:

1. Должен быть какой-то классический стиль, на подобии сайта, я думаю.

Хотя возможно какие-то варианты.

Но стиль в любом случае классика.

2. Клиент должен каталог посмотреть, понять и запомнить, что-бы при необходимости он мог вспомнить о нем и достать.

При этом желательно что-бы после первого просмотра он его не отправил в помойку.

У меня были такие мысли, что если текст писать отдельно, а фотки отдельно, то это скучно и кроме особенно дотошных, его читать не станут. Поэтому, предпологаю, что текст надо размазать по всем страницам, что-бы клиент просматривая фотографии, усвоил для себя какую-то краткую информацию.

Тот текст что я Вам отправил, отвечает на самые часто задаваемые вопросы, заголовки абзацев писать не надо.

Первый О компании, написать на первой странице, остальное по всему каталогу.

Если Вы посчитаете что информации недостаточно или что-то надо исправить, укажите на это.

3. Каталог должен выглядеть солидно и вселять в клиента уверенность, что мы давно знакомы, распологать клиента к доверию.

Примеров НЕТ, будет эксклюзив.

4. Аудитория - это архитектурные бюро, дизайн-студии и прямые клиенты (как правило, у молодежи на такие вещи денег нет, так что примерно от 35 лет и выше, чаще женщины, чем мужчины, статус понятно выше некуда ( по крайней мере они про себя так думают)).

В общем публика сложная и надо как-то всем угодить.

5. Распространяться будет за счет прямых контактов, возможно будет целевая рассылка почтой, из рук в руки по рекомендациям и так сказать "по своим".

Задача - обратить на себя внимание с целью дальнейшего привлечения к сотрудничеству, как дизайн-студии, так и прямых клиентов.

6. Материал из которого будет печататься пока не выбрали, можете порекомендовать что-то.

Концепцпию необходимо сформировать к понедельнику.

Предоплата 50%

Срок 2 дня