Необходимо разработать карту автомобильных дорог для сети автозаправочных станций. А так же подобрать или разработать инфоблоки, полезные для водителей. Например такие как: адреса и контакты представительств компании, таблица штрафов, обозначения кодов регинов на укр ...
Дизайн каталога продукции
Нарисовать каталог продукции.
Фото и описания все имеются.
сайт http://www.estetwood.ru , есть исходники дизайна сайта.
Опираясь на существующий фирменный стиль нарисовать каталог продукции на печать.
Каким должен быть каталог:
1. Должен быть какой-то классический стиль, на подобии сайта, я думаю.
Хотя возможно какие-то варианты.
Но стиль в любом случае классика.
2. Клиент должен каталог посмотреть, понять и запомнить, что-бы при необходимости он мог вспомнить о нем и достать.
При этом желательно что-бы после первого просмотра он его не отправил в помойку.
У меня были такие мысли, что если текст писать отдельно, а фотки отдельно, то это скучно и кроме особенно дотошных, его читать не станут. Поэтому, предпологаю, что текст надо размазать по всем страницам, что-бы клиент просматривая фотографии, усвоил для себя какую-то краткую информацию.
Тот текст что я Вам отправил, отвечает на самые часто задаваемые вопросы, заголовки абзацев писать не надо.
Первый О компании, написать на первой странице, остальное по всему каталогу.
Если Вы посчитаете что информации недостаточно или что-то надо исправить, укажите на это.
3. Каталог должен выглядеть солидно и вселять в клиента уверенность, что мы давно знакомы, распологать клиента к доверию.
Примеров НЕТ, будет эксклюзив.
4. Аудитория - это архитектурные бюро, дизайн-студии и прямые клиенты (как правило, у молодежи на такие вещи денег нет, так что примерно от 35 лет и выше, чаще женщины, чем мужчины, статус понятно выше некуда ( по крайней мере они про себя так думают)).
В общем публика сложная и надо как-то всем угодить.
5. Распространяться будет за счет прямых контактов, возможно будет целевая рассылка почтой, из рук в руки по рекомендациям и так сказать "по своим".
Задача - обратить на себя внимание с целью дальнейшего привлечения к сотрудничеству, как дизайн-студии, так и прямых клиентов.
6. Материал из которого будет печататься пока не выбрали, можете порекомендовать что-то.
Концепцпию необходимо сформировать к понедельнику.
Предоплата 50%
Срок 2 дня
Заявки фрилансеров
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