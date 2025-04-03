Дизайн каталога в PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки15 просмотров

Ищу дизайнера для создания красивого каталога в формате PDF согласно техническому заданию. Необходимо учесть все требования и пожелания к дизайну.

9 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Юрій
 
26 лет
14 дней в сервисе
Был
4 часа назад
9 дней назад
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
2 отзыва
9 дней назад