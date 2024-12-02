Дизайн книжки по детской олимпиаде

$100
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Закрыт5 заявок39 просмотров

Сделать обложку книги по олимпиаде по математике для учеников 1-5 классов FEMO Internatioanal. Размеры книжки и примерный дизайн во вложении.

Дизайн обложек
5 месяцев назад
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