Требуется верстка готового документа Word формата A5 для печати. Необходимо создать книгу с предоставленными стихотворениями и изображениями, при этом количество страниц должно делиться на 8. Ожидается качественная подготовка файла для полиграфии.
Дизайн книжки по детской олимпиаде
Сделать обложку книги по олимпиаде по математике для учеников 1-5 классов FEMO Internatioanal. Размеры книжки и примерный дизайн во вложении.
Заявки фрилансеров
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