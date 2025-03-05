Требуется разработка подарочного сертификата для вокала с акцентом на качественную верстку полиграфии. Работы должны быть выполнены в ближайшие дни. Портфолио и ценовые предложения ожидаются в личных сообщениях.
Дизайн листовки формата А6
Ищу дизайнера для создания листовки формата А6. Необходимо повторить элементы из предоставленного примера. Пожалуйста, свяжитесь со мной в личных сообщениях для обсуждения деталей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка афиши для мероприятия с учетом всех деталей верстки полиграфии. Примеры выполненных работ помогут оценить стиль и качество. Ожидается креативный подход и соблюдение сроков.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки каталога продукции для нескольких брендов. Необходим опыт в верстке полиграфии и дизайне меню для ресторанов. Примеры работ обязательны для оценки. Творческий подход и внимание к деталям приветствуются.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания 30 макетов детских развлекательных центров в месяц. Необходимы креативные идеи, соблюдение дедлайнов и опыт в Figma. Обязательно наличие кейсов и указание стоимости работы.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется выполнить верстку календаря авто по прикрепленному макету. Для десктопа необходимо реализовать функционал выделения диапазона через перетаскивание, а для мобильных устройств - выбор дат с помощью свайпа. Допускается использование сторонних библиотек. Указаны ссылки на примеры, которые не удалось адаптировать.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрытмесяц назад
Ищется графический дизайнер для создания каталога и брошюры уходовой косметики. Требуется разработать привлекательный и функциональный дизайн, подчеркивающий особенности продукции. Опыт в создании подобных материалов и готовность к взаимодействию обязательны.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется провести подготовку книги к печати, включая итоговую редактуру, корректуру и верстку текстового материала по книжным стандартам. Объем — 75 страниц формата А4, шрифт Calibri 12. Исполнитель должен иметь редакторский опыт и опыт работы с издательствами, а также портфолио выполненных книг. Обложка будет предоставлена, возможны доработки.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется выполнить верстку полиграфии по тематике футбола. Необходимо разместить готовый текст в 7-8 блоках, каждый из которых будет содержать картинки и текстовые элементы, оформленные в виде мини-сайта. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.Верстка полиграфии6 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется дизайнер для верстки журнала формата А4. Объем работы - 44 полосы, включая обложку. Необходимо создать привлекательный и профессиональный дизайн для печатной версии.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для переноса готового макета буклета в электронный формат. Необходимо выполнить верстку без изменений в дизайне. Подходите, если у вас есть опыт работы с подобными задачами.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт2 месяца назад