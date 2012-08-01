Дизайн макетов CD и конверта-открытки для CD

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен26 заявок272 просмотра

Дизайн макетов CD и конверта-открытки для CD

Тематика: Спецтехника

13 лет назад
Kuznecov3346
Анатолий 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель, выполнила все наши требования к доработке дизайнов в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик и интересный проект. Работа оплачена. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Макет листовки и футболки - приюту для ротвейлеров

    $50

    Благотворительный фонд помощи бездомным ротвейлерам ищет дизайнера, готового помочь нам разработкой макетов листовки, футболки и банданы! У нас на попечении находятся замечательные собаки, которые очень хотят домой! Пожалуйста, помогите нам найти им любящих хозяев! Сделайте ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компановка-дизайн для листовки и наклейки на авто

    $50

    Для компании http://www.equipaj.ru/ Необходимо подготовить несколько вариантов дизайна флаера и наклейки на авто, пример во вложение. Сначала подготавливаем 1 вариант — если одобрят — второй уже не нужен будет. С ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Листовка для рассылки по e-mail

    Необходимо по образу и подобию отрисовать листовку для рассылки по базе подписчиков нашего сайта. Тематика туризм. Пример листовки в аттаче. Текст и прочее придумывать не надо, только дизайн. Работа регулярная.

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оформление DVD-диска и коробки в полиграфию

    Имеется дизайн коробки и двд диска в виде картинки, также имеется пустой макет лицевой стороны двд диска и пустой макет оборотная и лицевая сторона коробки, нужно заполнить эти два пустых макета к отправке в полиграфию! ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пластиковая коробка для чехла мобильного телефона

    $230

    Требуется эксклюзивный дизайн пластиковой коробочки для чехла мобильного телефона, по имеющемуся макету, для компании-производителя кожаных аксессуаров euro-line.ru. Привязка к дизайну сайта категорически не приветствуется. Размеры коробочки 90х160х20мм. Внутри коробки будет располагаться пластиковый ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флаер

    $10

    флаер нужен двух сторонний 1/3 части а4 формата сделан на белом фоне лицевая сторона - БЕЛЫЙ ФОН КУЧА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ КРИЧАТ ДА, ТУСОВКА, ОБЩАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ ДРУЗЕЙ, ИЛИ ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад