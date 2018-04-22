Дизайн маркетинг-кит

Компания работает в области сокращения и оптимизации затрат на содержание автопарка

Логотип,логобук,фирменный стиль и его элементу вышлю итоговому исполнителю

Количество страниц: 40 и более

Использовать инфографику обязательно!

Сейчас нужно сделать только два разворота для утверждения заказчиком

ТРЕБОВАНИЯ Страницы должны быть красиво оформлены и выдержаны в едином стиле.

Требования к исполнителю: Предоставить примеры работ.

Результат: Два файла в формате PDF и PSD.