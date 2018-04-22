Дизайн маркетинг-кит

Необходимо сверстать брошюру в InDesign. 6 стр. Все материалы предоставлю(текст, иллюстрации). Крайний срок 25.04. Есть образец, как в точности должна выглядеть работа в итоге и точные указания по исполнению. Если знаете InDesign, то работа примитивная (во вложении пример ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания работает в области сокращения и оптимизации затрат на содержание автопарка
Логотип,логобук,фирменный стиль и его элементу вышлю итоговому исполнителю
Количество страниц: 40 и более
Использовать инфографику обязательно!
Сейчас нужно сделать только два разворота для утверждения заказчиком
ТРЕБОВАНИЯ Страницы должны быть красиво оформлены и выдержаны в едином стиле.
Требования к исполнителю: Предоставить примеры работ.
Результат: Два файла в формате PDF и PSD.
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