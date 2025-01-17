Дизайн меню стритфуда в аниме-стиле

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Закрыт4 заявки23 просмотра

Ищу дизайнера для создания меню стритфуда в аниме-стиле. Необходимо, чтобы оформление было ярким и привлекающим внимание, с элементами аниме. Ожидаю интересные графические решения и креативный подход к дизайну. Пожалуйста, предоставьте примеры ваших работ в подобном стиле.

3 месяца назад
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