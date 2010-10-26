Дизайн открыток

Верстка полиграфииЗавершен13 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн новогодней открытки + подарочного сертификата, который будет в нее вложен. И открытка и подарочный сертификат разрабатывается для базы отдыха (лес, коттеджи...). Качественное художественное исполнение. Обязательно портфолио. Указывайте точную стоимость и срок.

13 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Imelinda
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$65
3 дня
Отличная работа.
Хорошо поработали. Быстро. В срок. И оплата тоже в срок. Всем рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Макет в прессу

    $130

    Рекламный макет для глянца (стандартная полоса) Содержание: Имидж Заказчик: Клиника репродуктивной медицины (г. Киев) Продукт: Social Eggs Freezing (Замораживание яйцеклеток) Портрет ЦА: Женщина 25-35 лет, которая желает и умеет планировать свое будущее. Карьера является для нее главной целью, однако ...

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн визитки

    $15

    Нужен дизайн двухсторонней визитки. 1-ая сторона - АВИА/ЖД Билеты. Доставка. +7-495-362-3278 2-ая сторона - Продвижение сайтов. Дешево. Качественно. +7-495-774-7704, [email protected]

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка журнала

    Здравствуйте! Необходимо качественно и профессионально сверстать журнал. Есть готовая концепция, обложка, и модульная сетка. Около 28-32 страниц. Формат В5 (обрезной) Полноцвет. Назовите свою цену и сроки выполнения, я с вами свяжусь. С уважением.

    Верстка полиграфии24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо "причесать" презентацию в MS PowerPoint

    Необходимо "причесать" презентацию в MS PowerPoint 2003. Сама презентация есть, текст написан. Но хочется более профессионального подхода. Качественные картинки, красивый шрифт. Всего 3-4 листа

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание визиток в Word-файле

    Здравствуйте. Проект для исполнителя, умеющего хорошо работать с Word 2003-2007 Необходимо на одном листе А-4 создать 10 визиток. Печатать визитки на любом принтере и на любой бумаге. Размер одной визитки 8,5 см х 5,4 см в готовом ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад