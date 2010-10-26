Дизайн открыток

Здравствуйте! Необходимо качественно и профессионально сверстать журнал. Есть готовая концепция, обложка, и модульная сетка. Около 28-32 страниц. Формат В5 (обрезной) Полноцвет. Назовите свою цену и сроки выполнения, я с вами свяжусь. С уважением.