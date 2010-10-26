Дизайн открыток

Рекламный макет для глянца (стандартная полоса) Содержание: Имидж Заказчик: Клиника репродуктивной медицины (г. Киев) Продукт: Social Eggs Freezing (Замораживание яйцеклеток) Портрет ЦА: Женщина 25-35 лет, которая желает и умеет планировать свое будущее. Карьера является для нее главной целью, однако ...
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Требуется дизайн новогодней открытки + подарочного сертификата, который будет в нее вложен. И открытка и подарочный сертификат разрабатывается для базы отдыха (лес, коттеджи...). Качественное художественное исполнение. Обязательно портфолио. Указывайте точную стоимость и срок.
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