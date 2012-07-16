Дизайн полиграфии (каталог, листовки, визитки)

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Закрыт26 заявок213 просмотров

Ищу дизайнера полиграфии. Необходимо сделать ряд макетов: каталог продукции 38 стр. (пример: http://st.free-lance.ru/users/IgorM/upload/f_4fcc240bbec59.jpg), визитки, листовку.

От вас примерная стоимость и сроки.

13 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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