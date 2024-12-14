Требуется разработать дизайн объявления о продаже квартиры в формате A5. Макет должен быть аккуратным и красочным, с размещением 3-4 фото, отрывным типом лапши и QR-кодом. Номер телефона размещается под текстом. Срок выполнения - 4 часа.
Дизайн презентации для вилл
Нужна презентация для вилл, состоящая из 25 страниц. Требуется красивый дизайн, напоминающий рассвет над вулканом Агунг. Если работа будет выполнена успешно, есть возможность дальнейшего сотрудничества по другим проектам в области дизайна.
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