Дизайн презентации для вилл

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Закрыт3 заявки20 просмотров

Нужна презентация для вилл, состоящая из 25 страниц. Требуется красивый дизайн, напоминающий рассвет над вулканом Агунг. Если работа будет выполнена успешно, есть возможность дальнейшего сотрудничества по другим проектам в области дизайна.

Создание презентаций
4 месяца назад
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