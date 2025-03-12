Дизайн пригласительного на 2 страницы PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт4 заявки23 просмотра

Требуется дизайнер для разработки пригласительного на 2 страницы в формате PDF. Необходим креативный подход и внимание к деталям, чтобы создать впечатляющий и стильный дизайн. Предпочтения по цветам и стилю будут предоставлены. Сроки выполнения обсуждаются.

19 дней назад
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