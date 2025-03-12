Дизайн пригласительного на 2 страницы PDF

Требуется дизайнер для разработки пригласительного на 2 страницы в формате PDF. Необходим креативный подход и внимание к деталям, чтобы создать впечатляющий и стильный дизайн. Предпочтения по цветам и стилю будут предоставлены. Сроки выполнения обсуждаются.