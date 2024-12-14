Дизайн сертификата

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Закрыт1 заявка29 просмотров

Требуется дизайнер для разработки сертификата, который будет соответствовать всем современным требованиям. Важно, чтобы дизайн был уникальным и привлекал внимание. Необходимо учитывать предпочтения заказчика в цветовой гамме и стиле оформления.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
4 месяца назад
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Верстка полиграфии