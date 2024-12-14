Требуется разработка презентации для вилл на 25 страниц. Дизайн должен быть вдохновлен рассветом над вулканом Агунг. При успешном выполнении возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам в области дизайна.
Дизайн сертификата
Требуется дизайнер для разработки сертификата, который будет соответствовать всем современным требованиям. Важно, чтобы дизайн был уникальным и привлекал внимание. Необходимо учитывать предпочтения заказчика в цветовой гамме и стиле оформления.
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