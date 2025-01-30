Ищется дизайнер для разработки визитки. Необходимо создать верстку полиграфии, учитывая предоставленные примеры работ. Ожидается качественное и креативное исполнение.
Дизайн шаблона вывески для салона на дверь
Требуется дизайнер для создания шаблона вывески для салона на дверь, который будет готов к печати в типографии. Заказчик ищет предложения по цене и примеры работ в личных сообщениях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $10
Необходимо изменить игровое поле, оставив основу, и заменить рисунки и цвет. Требуется подготовить графику в высоком качестве для печати. Убедитесь, что все элементы выглядят профессионально и привлекательно.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется подготовить баннеры для пиццерии, используя готовый логотип, цветовую палитру и фотографии продукта. Необходимо создать привлекательный дизайн, соответствующий стилю заведения.Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для выполнения задач в области полиграфии и создания презентаций. Необходимо умение верстать каталоги и подготовить презентацию о компании на 10-15 слайдов. Работа удаленная, оплата по договору.Закрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки меню стритфуда в аниме-стиле. Необходимо создать яркое и привлекательное оформление с элементами аниме. Ожидаются креативные графические решения и интересный подход. Примеры работ в подобном стиле приветствуются.Закрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки рабочей тетради для курса. Необходимо создать стильный и удобный формат, который будет включать текстовые и графические элементы. Тетрадь должна быть функциональной и визуально привлекательной для учащихся.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать шаблон для печати наклейки и подготовить необходимые файлы для типографии. Убедитесь, что все элементы дизайна соответствуют стандартам печати.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Необходим веб-дизайнер для создания различных печатных материалов, включая листовки, визитки, приглашения, баннеры и постеры. Оперативная работа и хорошее чувство стиля являются основными требованиями. Ожидается возможность долгосрочного сотрудничества. Работа удаленная.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки буклета для промышленной компании. Необходимо создать 4 разворота и 8 страниц смешанного контента. Подготовка под печать и освежение дизайна обязательны. Опыт в разработке буклетов и умение работать с печатной продукцией являются ключевыми требованиями. Дедлайн - 28 февраля.Закрыт3 месяца назад
- $10
Требуется фрилансер для переноса дизайна стикера из Canva в InDesign. Необходимо сохранить все параметры и размеры, настроить документ в CMYK для печати и отправить исходный файл с возможностью внесения правок. Все материалы будут предоставлены.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт3 месяца назад