Срочно нужен дизайн этикетки (вложение в евроконверт) для женских колгот эластичных.Сегмент "среднеценовой". Продаваться будет в дискаунтерах.
Дизайн скотча
Необходимо красиво скомпоновать текст и логотип. Логотип в кривых и неудачный вариант макета во вложенном файле. Текст сохраняем, лого берем из файла и компонуем все это красиво.
Размеры найдете в предложенном макете.
Нужны два варианта:
- в один цвет (на белом или прозрачном фоне)
- в три цвета (на белом или прозрачном фоне + черный, оранжевый и зеленый)
Пожалуйста, в своем предложении указывайте цены и сроки.
!!!ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:
Я получил несколько предварительных набросков от соискателей и очень благодарен всем кто потратил время на это дело. С учетом выявленных заблуждений несколько уточнений и пожеланий к этому проекту:
- Не нужно улучшать вариант из архивного файла. Это совершенно не то что требуется и цветами или шрифтами его не исправить. Это уже 10-я "рябая ляпь" и делать еще одну ее версию не нужно.
- Скотч это элемент фирменного стиля поэтому делать акцент на тексты вообще не верно. Неправильно и светофорить текст цветами.
- Главное – логотип и его должно быть много. Текст это полезная нагрузка для любопытных с хорошим зрением.
Выбранный исполнитель
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