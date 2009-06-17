Дизайн скотча

Необходимо красиво скомпоновать текст и логотип. Логотип в кривых и неудачный вариант макета во вложенном файле. Текст сохраняем, лого берем из файла и компонуем все это красиво.

Размеры найдете в предложенном макете.

Нужны два варианта:

- в один цвет (на белом или прозрачном фоне)

- в три цвета (на белом или прозрачном фоне + черный, оранжевый и зеленый)

Пожалуйста, в своем предложении указывайте цены и сроки.

!!!ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:

Я получил несколько предварительных набросков от соискателей и очень благодарен всем кто потратил время на это дело. С учетом выявленных заблуждений несколько уточнений и пожеланий к этому проекту:

- Не нужно улучшать вариант из архивного файла. Это совершенно не то что требуется и цветами или шрифтами его не исправить. Это уже 10-я "рябая ляпь" и делать еще одну ее версию не нужно.

- Скотч это элемент фирменного стиля поэтому делать акцент на тексты вообще не верно. Неправильно и светофорить текст цветами.

- Главное – логотип и его должно быть много. Текст это полезная нагрузка для любопытных с хорошим зрением.