Дизайн скотча

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен28 заявок466 просмотров

Необходимо красиво скомпоновать текст и логотип. Логотип в кривых и неудачный вариант макета во вложенном файле. Текст сохраняем, лого берем из файла и компонуем все это красиво.

Размеры найдете в предложенном макете.

Нужны два варианта:

- в один цвет (на белом или прозрачном фоне)

- в три цвета (на белом или прозрачном фоне + черный, оранжевый и зеленый)

Пожалуйста, в своем предложении указывайте цены и сроки.

!!!ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:

Я получил несколько предварительных набросков от соискателей и очень благодарен всем кто потратил время на это дело. С учетом выявленных заблуждений несколько уточнений и пожеланий к этому проекту:

- Не нужно улучшать вариант из архивного файла. Это совершенно не то что требуется и цветами или шрифтами его не исправить. Это уже 10-я "рябая ляпь" и делать еще одну ее версию не нужно.

- Скотч это элемент фирменного стиля поэтому делать акцент на тексты вообще не верно. Неправильно и светофорить текст цветами.

- Главное – логотип и его должно быть много. Текст это полезная нагрузка для любопытных с хорошим зрением.

16 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Мгновенно ухватил суть задачи. Отличная работа, спасибо.
Очень интересный проект! Мой первый дизайн скотча (ранее не приходилось заниматься). Четкое ТЗ, постоянно на связи, моментальная оплата в полном объеме! Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Визитка

    Нужна двухсторонная визитка, два цвета – синий и черный. 1-ая сторона ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТЫ www.ockc.ru и www.dcnt.ru Мацкевич ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн и верстка обложки книги

    $50

    Нужен дизайн и верстка обложки книги, книга - автобиография журналиста, его жизненные истории, интервью. Рассмотрю предложения с набросками. Автор: Семен Семеонв Тема: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка верстки журнала на Маке

    $100

    Задача: сделать макет журнала для типографии. Нужно сделать верстку 4 статей, 5 полос новостей + обложка, + внести правки корректора. В блоке примерно половина полноцвет, половина ч.б., нужна цветокоррекция. Печать журнала - цифра. Макет ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка пригласительного

    Разработка макета пригласительного, включающего 3 активные зоны: 1- лицевая сторона: рисунок/иллюстрация на заявленную тематику 2- Внуренняяя верхняя часть: текст на полупрозрачном фоне 3- Внутренняя нижняя часть : активная зона с модифицированным ...

    Верстка полиграфии67 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна и верстка газеты

    Необходимо разработать дизайн ежемесячной цветной информационно-рекламной газеты (размер 255 mm ширина x 350 mm высота). 24 стр.,возможно увеличение в перспективе до 32 – 40 стр. Разработка титульной страницы с названием (оно будет использоваться и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переработка визитки

    Необходимо перегнать визитку из варианта написания светлого по черному в классический, черным по сетлому. cdr предоставим. кто сможет нам помочь? с каким бюджетом?

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Легкое изменение дизайна

    $20

    Необходимо в существуещем макете изменить цветовую гамму (пастельные цвета, что бы фотографии не терялись). Предпочтительный зеленый цвет. Предоставить 3 варианта на выбор. В приложенном файле фотография брошюры. На фото А4 брошюра. Необходимо что бы ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн билета – бланка строгой отчетности

    Нужен человек, который уже имеет опыт разработки дизайна билетов. Разработка в соответствии с требованиями в приложенных файлах. Размер бланка: 76х152,4. Просьба присылать примеры работ в личные сообщения или показывать ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад