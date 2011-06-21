Дизайн визитки

Исходные: Логотип, сверстанный PDF-буклет исследовательской деятельности с текстом и статистическими таблицами. Задача: Сделать дизайн, в деловой стилистике, PDF-буклета для презентации деятельности консалтингово-аналитической компании размером около 100 страниц. Для последующей его печати. Буклет планируется 2-х язычный: RUS, EN. Статистическую ...
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Необходимо разработать макет визитки.
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