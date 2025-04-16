Ищется дизайнер для разработки пригласительного на 2 страницы в формате PDF. Требуется креативный подход и внимание к деталям. Предпочтения по цветам и стилю будут предоставлены. Сроки выполнения обсуждаются.
Дизайнер для фотокниг
Ищу дизайнеров для работы над фотокнигами с оплатой за разворот. Есть около 20 заказов на очереди. Оплата зависит от опыта и срочности заказа (30/40/50р. за разворот).
Заявки фрилансеров
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