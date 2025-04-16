Дизайнер для фотокниг

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Закрытнет заявок8 просмотров

Ищу дизайнеров для работы над фотокнигами с оплатой за разворот. Есть около 20 заказов на очереди. Оплата зависит от опыта и срочности заказа (30/40/50р. за разворот).

16 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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