Дизайнер для макетов детских развлекательных центров

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок28 просмотров

Ищу дизайнера для создания макетов для детских развлекательных центров на постоянной основе. В месяц требуется в среднем 30 макетов. Рассматриваются только креативные специалисты, соблюдающие дедлайны и следящие за трендами. Обязательные условия: наличие кейсов по похожим нишам и указание стоимости работы. Необходимо предлагать свои варианты дизайна и умение работать в Figma.

FigmaДизайн объектов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Павел
 
42 года
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Михаил
 
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2 месяца назад
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Верстка полиграфии

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