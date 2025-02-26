Ищу дизайнера для создания макетов для детских развлекательных центров на постоянной основе. В месяц требуется в среднем 30 макетов. Рассматриваются только креативные специалисты, соблюдающие дедлайны и следящие за трендами. Обязательные условия: наличие кейсов по похожим нишам и указание стоимости работы. Необходимо предлагать свои варианты дизайна и умение работать в Figma.