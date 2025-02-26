Требуется выполнить верстку календаря авто по прикрепленному макету. Для десктопа необходимо реализовать функционал выделения диапазона через перетаскивание, а для мобильных устройств - выбор дат с помощью свайпа. Допускается использование сторонних библиотек. Указаны ссылки на примеры, которые не удалось адаптировать.
Дизайнер для макетов детских развлекательных центров
Ищу дизайнера для создания макетов для детских развлекательных центров на постоянной основе. В месяц требуется в среднем 30 макетов. Рассматриваются только креативные специалисты, соблюдающие дедлайны и следящие за трендами. Обязательные условия: наличие кейсов по похожим нишам и указание стоимости работы. Необходимо предлагать свои варианты дизайна и умение работать в Figma.
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