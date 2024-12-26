Дизайнер для отрисовки афиши мероприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок16 просмотров

Ищем дизайнера, который сможет создать афишу для мероприятия. Необходимо отрисовать яркую и привлекательную афишу, которая будет привлекать внимание и содержать всю необходимую информацию о событии.

Создание постеров
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Мане
 
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