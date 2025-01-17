Дизайнер для полиграфии и презентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт4 заявки17 просмотров

Ищется дизайнер для выполнения различных задач в области полиграфии и презентаций. Необходимо умение верстать каталоги. Задача заключается в создании презентации о компании на 10-15 слайдов. Работа полностью удаленная, оплата по договору.

Создание презентаций
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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3 месяца назад
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Михаил
 
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онлайн
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Верстка полиграфии
Денис
 
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Юлия
 
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3 месяца назад