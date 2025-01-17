Дизайнер для рабочей тетради курса

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Закрыт3 заявки8 просмотров

Ищу дизайнера для создания рабочей тетради для курса. Необходимо разработать стильный и удобный формат, который будет включать текстовые и графические элементы. Тетрадь должна быть функциональной и визуально привлекательной для учащихся.

3 месяца назад
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