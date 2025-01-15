Дизайнер для разработки буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт4 заявки28 просмотров

Ищем дизайнера для разработки буклета для промышленной компании. Необходимо создать 4 разворота и 8 страниц смешанного контента, подготовить под печать и освежить дизайн. Дедлайн - 28 февраля. Требуется опыт в разработке буклетов и умение работать с печатной продукцией. Бюджет по договоренности.

3 месяца назад
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