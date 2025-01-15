Требуется фрилансер для переноса дизайна стикера из Canva в InDesign. Необходимо сохранить все параметры и размеры, настроить документ в CMYK для печати и отправить исходный файл с возможностью внесения правок. Все материалы будут предоставлены.
Дизайнер для разработки буклета
Ищем дизайнера для разработки буклета для промышленной компании. Необходимо создать 4 разворота и 8 страниц смешанного контента, подготовить под печать и освежить дизайн. Дедлайн - 28 февраля. Требуется опыт в разработке буклетов и умение работать с печатной продукцией. Бюджет по договоренности.
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