Требуется графический дизайнер для срочной работы по верстке полиграфии. Заказ небольшой, необходимо быстрое выполнение. Ожидается качественный и профессиональный подход к дизайну.
Дизайнер для создания баннеров и билетов под печать
Ищу дизайнера для создания стильных баннеров и билетов под печать в форматах .tif и .cdr. Необходимо сделать работу в течение дня. Пожалуйста, отправьте портфолио.
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