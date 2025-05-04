Дизайнер для создания баннеров и билетов под печать

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Открыт2 заявки13 просмотров

Ищу дизайнера для создания стильных баннеров и билетов под печать в форматах .tif и .cdr. Необходимо сделать работу в течение дня. Пожалуйста, отправьте портфолио.

Создание баннеров
день назад
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Заявки фрилансеров

Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
2 отзыва
день назад
Иван
 
31 год
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Был
14 минут назад
день назад