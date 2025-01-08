Дизайнер для создания сертификатов и других материалов

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Закрыт4 заявки41 просмотр

Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества с онлайн-школой по психологии. Есть постоянная необходимость в создании дизайнов презентаций, сертификатов, баннеров, разных пдф, иногда лендингов. Сейчас стоит задача: разработать дизайн сертификатов (фон, шрифт, дизайн, цветовое решение). Писать в лс сразу с кейсами, отдельно пришлите примеры разработанных вами сертификатов.

Дизайн лендинговСоздание баннеровСоздание презентаций
4 месяца назад
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Полина
 
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