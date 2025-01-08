Требуется разработать логотип для YouTube канала с изображением собаки, которая станет талисманом. Также нужны три анимации: вступительная заставка, вставка-переход между сценами и заключительная заставка. Использовать векторную графику в позитивном стиле, аналогичном логотипу канала 'Настольный Сюрр'.
Дизайнер для создания сертификатов и других материалов
Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества с онлайн-школой по психологии. Есть постоянная необходимость в создании дизайнов презентаций, сертификатов, баннеров, разных пдф, иногда лендингов. Сейчас стоит задача: разработать дизайн сертификатов (фон, шрифт, дизайн, цветовое решение). Писать в лс сразу с кейсами, отдельно пришлите примеры разработанных вами сертификатов.
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