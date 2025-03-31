Дизайнер для верстки презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки20 просмотров

Ищу дизайнера для разовой работы по верстке презентации в фигме. Презентация на 30-40 листов, контент готов. Нужен дизайн-шаблон и верстка. Важен опыт работы в дизайн-системе фигмы, опыт работы с презентациями.

FigmaСоздание презентаций
23 дня назад
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Аліна
 
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Шахбоз
 
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22 дня назад