Дизайнер рекламных материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки249 просмотров

Нам нужен дизайнер !!!

Требования:

•Опыт работы по разработке дизайна рекламной и полиграфической продукции;

•Знание основных графических редакторов и программ верстки: Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Acrobat;

•Знания специфики подготовки макетов для различных видов печати;

•Наличие портфолио собственных работ;

•Творческий потенциал, креативность, ответственность за результат.

Обязанности:

•Разработка макетов плакатов, листовок, буклетов, календарей и прочей рекламной продукции;

•Доработка и адаптация существующих макетов под действующие акции (программы);

•До и пост печатная обработка.

Условия:

•Конкурентоспособная заработная плата.

•Возможность реализовать свой потенциал.

CorelDRAW
11 лет назад
UVRK
Анна 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Флаер-буклет А4

    $50

    имеется презентация наших услуг в поверпойнте + логотип + фотографии. нам нужна верстка фото и оформление текста отражающих деятельность компании на а4 который будет складываться как книжка. Мы думали о том, чтоб ...

    WordPress
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовка открытки

    Отрисовать несложный лого по джипегу + добавить снежинку/другой мин дизайн под тиснение серебром. Оплата только Яндекс 300 руб. Пример в аттаче.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен макет листовки А4

    Салют, уважаемые. Нужен макет односторонней листовки А4. Тематика - реклама алкоголя. ТЗ будет вечером или завтра утром, работа нужна к утру воскресенья, чтобы, если что - доработать. Жду предложений по цене, дорогие товарищи.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подготовить к печати 4-6 листов А4 (каталог)

    $50

    Планируется напечатать каталог с предлагаемой услугой - установка натяжных потолков. Информацию предоставлю, фото тоже. Необходимо всё оформить для передачи в печать. Фирм.стиля нет, главное чтоб красиво. Сроки сегодня, оплата тоже сегодня.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать календарь-домик

    $20

    Необходимо создать календарь-домик. Первая сторона рекламирует наши товары и услуги, на второй отображен календарь на 2014 год. Наша организация занимается продажей канцтоваров, выч.техники, заправкой и ремонтом, подробности можно взять с сайта ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка корпоративного каталога

    Нужно сверстать корпоративный каталог в двух вариантах (дизайн одинаковый, немного отличается содержание). Формат А4, альбомный. Макеты страниц во вложении. Предлагается сделать на основе шаблона (выбранный вариант которого мы приобретем) ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад