имеется презентация наших услуг в поверпойнте + логотип + фотографии. нам нужна верстка фото и оформление текста отражающих деятельность компании на а4 который будет складываться как книжка. Мы думали о том, чтоб ...
Дизайнер рекламных материалов
Нам нужен дизайнер !!!
Требования:
•Опыт работы по разработке дизайна рекламной и полиграфической продукции;
•Знание основных графических редакторов и программ верстки: Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Acrobat;
•Знания специфики подготовки макетов для различных видов печати;
•Наличие портфолио собственных работ;
•Творческий потенциал, креативность, ответственность за результат.
Обязанности:
•Разработка макетов плакатов, листовок, буклетов, календарей и прочей рекламной продукции;
•Доработка и адаптация существующих макетов под действующие акции (программы);
•До и пост печатная обработка.
Условия:
•Конкурентоспособная заработная плата.
•Возможность реализовать свой потенциал.
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