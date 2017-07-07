Дизайнер-верстальщик на две недели

Верстка полиграфииЗакрыт2 заявки208 просмотров
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[table]Компания ЗАО "Альфа-Медика" ищет дизайнера-фрилансера на период: с 24 июля по 06 августа и с 09 августа по 22 августа:

- График работы 5/2 с 09.00 до 18.00;

- Оплата по договоренности;

- Оформление по договору;

- Офис в шаговой доступности от ст. м. Водный стадион.

Чем нужно будет заниматься:- Верстка многостраничных инструкций;

- Верстка баннеров для сайта;

- Верстка листовок в соответствии с фирменным стилем компании.[/table]

Ссылка на наш сайт: http://www.alpha-medica.ru/

6 лет назад
dmitrievak
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад