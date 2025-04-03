Доработка полиграфии и создание анимационной афиши

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка17 просмотров

Требуется графический дизайнер для доработки полиграфии в соответствии с айдентикой фестиваля. Необходимо разработать анимационную афишу для рекламы.

Дизайн рекламных материалов
10 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 отзывов
9 дней назад
ТОП-10
Верстка полиграфии