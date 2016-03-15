Двух сторонняя листовка А4

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрытнет заявок93 просмотра

Нужно сделать  листовку А4  «прейскурант с собой»

- Формат А4

- Двусторонняя

- Цветовая гамма на основе стиля Лого

- Контент в прикреплении

- Срок до 25 марта

! По предоплате не работаю.

9 лет назад
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

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