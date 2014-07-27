Приглашаю к сотрудничеству дизайнера. Желателен опыт работы с агентствами недвижимости. Хотелось бы работать с ответственным и творческим человеком. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Предоплата обсуждается.
Электронная мини-книга
Необходимо оформить уже готовый текст в элекстронном формате мини-книгу . Как пример http://worldwideshop.ru/BusinessWithChina(Intro).pdf http://yadi.sk/d/cUptwggTBYYTP
Стоимость-500рублей
Заявки фрилансеров
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