Этикетка для вина

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Закрыт24 заявки328 просмотров

Нужно разработать этикетку для вина. Пример во вложении.

14 лет назад
DerianKS
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

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