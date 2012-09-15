Графический дизайнер

Всем привет! В молодой, совсем молодой, дизайнПроект требуется дизайнер на удаленную работу!

http://облачныйдизайн.рф — с тебя опыт работы (портфолио) и наличие чувства юмора (должно присутствовать) !

Идея сохдания собственного дизайнБюро витает в воздухе у многих, мне эта идея не дает покоя уже очень давно! В данный момент складывается отличная команда (Дизайнер-PR-Развитие) не хватает дизайнера (бывают моменты, когда заказов много и я лично не справляюсь) ! Ждем тебя в нашу team для интересной работы!