Графический дизайнер для каталога и брошюры косметики

Ищу графического дизайнера для разработки каталога и брошюры уходовой косметики. Необходимо создать привлекательный и функциональный дизайн, который будет подчеркивать особенности продукции и привлекать внимание покупателей. Дизайнер должен иметь опыт в создании подобных материалов и быть готовым к взаимодействию для достижения наилучших результатов.