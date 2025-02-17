Требуется провести подготовку книги к печати, включая итоговую редактуру, корректуру и верстку текстового материала по книжным стандартам. Объем — 75 страниц формата А4, шрифт Calibri 12. Исполнитель должен иметь редакторский опыт и опыт работы с издательствами, а также портфолио выполненных книг. Обложка будет предоставлена, возможны доработки.
Графический дизайнер для каталога и брошюры косметики
Ищу графического дизайнера для разработки каталога и брошюры уходовой косметики. Необходимо создать привлекательный и функциональный дизайн, который будет подчеркивать особенности продукции и привлекать внимание покупателей. Дизайнер должен иметь опыт в создании подобных материалов и быть готовым к взаимодействию для достижения наилучших результатов.
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