Графический дизайнер для каталога и брошюры косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок29 просмотров

Ищу графического дизайнера для разработки каталога и брошюры уходовой косметики. Необходимо создать привлекательный и функциональный дизайн, который будет подчеркивать особенности продукции и привлекать внимание покупателей. Дизайнер должен иметь опыт в создании подобных материалов и быть готовым к взаимодействию для достижения наилучших результатов.

2 месяца назад
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Верстка полиграфии
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