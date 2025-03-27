В команду требуется дизайнер для работы над сборником рецептов. Идеальный кандидат должен иметь опыт в food-дизайне и уметь создавать привлекательные визуальные материалы для рецептов. Ожидается создание стильной и функциональной верстки, соответствующей тематике кулинарии.