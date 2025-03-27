Потрібна допомога у створенні гайду у форматі PDF до 10 сторінок. Надані текстові матеріали та фотографії, а також побажання щодо візуальної структури та розміщення блоків. Очікується пропозиція по ціні та термінам виконання після отримання матеріалів.
Графический дизайнер для разработки дизайна буклетов, презентаций и упаковк
Ищем графического дизайнера с чувством стиля для разработки дизайна буклетов, презентаций и упаковки. Если ты умеешь создавать современный и привлекательный дизайн, ждем тебя!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт14 дней назад
- $15
Задача полягає у створенні файлу, де будуть представлені два розміри книжок з підписами їх формату. Пропорції мають відповідати актуальним стандартам. Потрібно підготувати шаблон у форматах CDR чи AI, де права книжка буде фіксованою, а лівий формат змінюватиметься. Шаблон має дозволяти редагування текстових надписів та експортування різних варіантів.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершенмесяц назад
В команду требуется дизайнер для работы над сборником рецептов. Идеальный кандидат должен иметь опыт в food-дизайне и уметь создавать привлекательные визуальные материалы для рецептов. Ожидается создание стильной и функциональной верстки, соответствующей тематике кулинарии.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется дизайнер для разработки листовки формата А6. Необходимо повторить элементы из предоставленного примера. Ожидается качественная верстка полиграфии.Верстка полиграфии7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработка подарочного сертификата для вокала с акцентом на качественную верстку полиграфии. Работы должны быть выполнены в ближайшие дни. Портфолио и ценовые предложения ожидаются в личных сообщениях.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка афиши для мероприятия с учетом всех деталей верстки полиграфии. Примеры выполненных работ помогут оценить стиль и качество. Ожидается креативный подход и соблюдение сроков.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки каталога продукции для нескольких брендов. Необходим опыт в верстке полиграфии и дизайне меню для ресторанов. Примеры работ обязательны для оценки. Творческий подход и внимание к деталям приветствуются.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания 30 макетов детских развлекательных центров в месяц. Необходимы креативные идеи, соблюдение дедлайнов и опыт в Figma. Обязательно наличие кейсов и указание стоимости работы.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется выполнить верстку календаря авто по прикрепленному макету. Для десктопа необходимо реализовать функционал выделения диапазона через перетаскивание, а для мобильных устройств - выбор дат с помощью свайпа. Допускается использование сторонних библиотек. Указаны ссылки на примеры, которые не удалось адаптировать.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрытмесяц назад
Ищется графический дизайнер для создания каталога и брошюры уходовой косметики. Требуется разработать привлекательный и функциональный дизайн, подчеркивающий особенности продукции. Опыт в создании подобных материалов и готовность к взаимодействию обязательны.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт2 месяца назад