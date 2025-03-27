Графический дизайнер для разработки дизайна буклетов, презентаций и упаковк

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Закрыт6 заявок29 просмотров

Ищем графического дизайнера с чувством стиля для разработки дизайна буклетов, презентаций и упаковки. Если ты умеешь создавать современный и привлекательный дизайн, ждем тебя!

Создание презентаций
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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