Требуется отрисовать 8 планов эвакуации из помещения детского сада. Это все разные этажи. Планы не локальные, а поэтажные. План должен быть отрисован в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009 ...
Иллюстрации для слайдера
Нужно 5 картинок для слайдера.
Выбранный исполнитель
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