Иллюстрации для слайдера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка121 просмотр

Нужно 5 картинок для слайдера.

12 лет назад
krest13
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$250
2 дня
Хороший дизайнер с хорошим портфолио, грамотная речь, правильные вопросы, рекомендую.
Как заказчик 5+, оплата без проблем!

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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