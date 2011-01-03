Клубная афиша к молодежной вечеринке

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок310 просмотров

Афиша к клубной вечеринке. Мероприятие крупное и престижное. Афиша должна соответствовать. Она должна выглядеть стильно, дорого, со вкусом. (Не для печати)

14 лет назад
Abbraslovska
Алина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$65
2 дня
Несмотря на то что, что работа была выполнена в точном соответствии с ТЗ, в сжатые сроки и со всеми пожеланиями к стилистике, получив материал заказчица спокойно написала *Директору не понравилось, нам эта работа не подходит". Обычно если что-то не устраиват вносятся правки, коррективы и пожелания. А так любой может получив то что ему нужно написать что оно ему не подошло. Вот ссылка на сделанный мною макет http://www.weblancer.net/users/Olchytay/portfolio/1092982.html#item а это ТЗ заказчицы 15 января night club «PRAVDA» start: 23:00 (скорее всего время будет другое, это будет известно в ближайший день, поэтому наверное придется исправить) "ОТЧЕТНИК FRESH STAR" ("Фрэш стар" пусть будет само лого, просто слово "ОТЧЕТНИК" где нить рядышком разместите крупно ) список выступающих: (это писать не надо, только имена)) Anastasia Midnight Vanilla Саша Princess TG Алина Ice Лена Кравченко Galina Tsymbal Miss Katrin Анастасия Макарова Катерина Клюева Ira Naidenova Nimfetka Experiment Fame Felly Mercury Алена Шевченко (имена хочется что бы были раскиданы по афише в разных плоскостях как и слова "fresh star" на фоне, только выделены) enter: 300 rub а вот еще выдержка из ТЗ, все было сделано именно так, в том же стиле и цветовой схеме, потому и написала что сделано согласно ТЗ. *Вообщем задача очень проста. Я приколола ссылку на архив с картинками, и логотипом от нашей кампании, так же там есть файл с текстом который должен быть размещен на афише, жирным выделены ключевые слова которые должны выделяться на общей картине. Афиша должна быть выполнена строго в данном стиле и никак иначе. строго этот логотип, эта цветовая схема*

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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