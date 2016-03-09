Книга

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка79 просмотров

Верстка книги, макет для сдачи в типографию. Обычный формат, 16 ч/б илл., 

Андрей

9 лет назад
Andy-R
Андрей 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров