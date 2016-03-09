Нужен векторный шаблон фигуры шагающего тигра ,выполненный в полосках.голова тигра должна состоять также из отдельных элементов.полоски из которых будет состоять тигр, должны плавно закругляться. Вид тигра-сбоку. Отчасти как на этом векторе,но лишь отчасти.фигура должна больше ...