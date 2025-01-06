Лого ютуб канала + вставка между сценами

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Закрыт7 заявок32 просмотра

Добрый день.
Хочу сделать ютуб канал. Нужно лого и амимированая вставка между сценами.
Опишу как в моем представлении это должно выглядеть
у меня есть собака (рис.1, рис.2, больше на инстаграм@pieprzyk_pies) и он будет одним из участников в роликах, потому хочу сделать его своего рода талисманом.
картинка №1. <<лого канала>> - голова + грива на груди собаки сбоку ( или в три четверти). он улыбается, язык немного выглядывает. У него на голове шапка. в шапке карта с игры UNO. Глаза видны. (что-то такое: рис.3)
анимированная картинка №1: <<вступительная завставка канала>>. та же самая собака, голова в той же самой шапке.в шапке карта с игры UNO она как бы дергает вверх нос и с ее головы шапка слетает по параболе вниз (за границы кадра)
анимированная картинка №2: <<вставка-переход между сценами>> оцень короткая анимация, не зацикленная. та же самая собачья голова + грива в той же самой шапке.в шапке карта с игры UNO. дергает нос вверх и у него, вместо того чтобы шапка слетала, она сьезжает ему на глаза и закрывает их. В начале рот открыт, в конце (после рывка головой) рот закрывается(рис.4)
анимированная картинка №3: <<заключительная заставка>> собачья голова + грива, без шапки. морда закрытая (нету языка не улыбается). она как бы делает "гав". звук "гав" появляется возле мордочки в виде комиксового облака разговора, в котором написано "HAU" и одновременно с этим собака улыбается.


Если же анимацию должен делать другой целовек, то необходимы картинки в достаточном колличестве, что бы сделать анимацию.
*векторная графика
* все в упрощенном позитивном стиле как на лого ютуб канала Настольный Сюрр

Создание иллюстрацийСоздание логотипов
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pilgrimmaster
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